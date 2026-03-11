Noticias

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores inicia sesiones este 11 de marzo con pérdida de 0,33%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el índice mexicano, que comienza la sesión bursátil del miércoles 11 de marzo con ligeras caídas del 0,33%, hasta los 67.178,21 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con fechas anteriores, el índice bursátil invierte la cotización de la sesión previa, en el que obtuvo un ascenso del 0,63%, demostrándose incapaz de establecer una clara tendencia.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC registra una bajada del 4,61%. El índice BMV se sitúa un 6,18% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 4,73% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (64.141,36 puntos).

