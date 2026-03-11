El índice KOSPI de Corea del Sur abre la jornada al alza este 11 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el KOSPI, que inaugura rueda bursátil del miércoles 11 de marzo con fuertes incrementos del 7,51%, hasta los 5.646,39 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el indicador cambia el sentido del resultado previo, donde se saldó con una disminución del 0,02%, siendo incapaz de consolidar una clara tendencia.

En los últimos siete días, el KOSPI anota una bajada del 2,51%. El KOSPI se sitúa un 10,48% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 31,02% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).