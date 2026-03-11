Noticias

El índice KOSPI de Corea del Sur abre la jornada al alza este 11 de marzo

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el KOSPI, que inaugura rueda bursátil del miércoles 11 de marzo con fuertes incrementos del 7,51%, hasta los 5.646,39 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el indicador cambia el sentido del resultado previo, donde se saldó con una disminución del 0,02%, siendo incapaz de consolidar una clara tendencia.

En los últimos siete días, el KOSPI anota una bajada del 2,51%. El KOSPI se sitúa un 10,48% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 31,02% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Corea

Últimas Noticias

Clima en República Dominicana: el estado del tiempo para Santiago de los Caballeros este 11 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en República Dominicana: el

Clima en La Romana: la previsión meteorológica para este 11 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en La Romana: la

Puerto Plata: la previsión meteorológica para este 11 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Puerto Plata: la previsión meteorológica

¿Cómo estará el clima en Santo Domingo?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en La Habana

La temperatura mínima que se ha registrado en Cuba fue la del 11 de abril de 2020, cuando el termómetro bajó hasta los 0.6 grados en Baiona

Adiós a la incertidumbre, conoce