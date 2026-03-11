Dólar en Colombia baja de precio y da buenas noticias en medio de la guerra entre EE. UU. e Irán, así cerró el 11 de marzo

El dólar en Colombia alcanzó una cotización mínima de $3.670,00 en la jornada del 11 de marzo - crédito Lee Jae-Won/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 11 de marzo de 2026 en Colombia en un promedio de $3.687,86, lo que representó una caída de $22,64 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.710,50. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.627 millones en 1.943 transacciones, con un precio de apertura de $3.709,90, un mínimo de $3.670,00 y un máximo de $3.709,90.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 2,2%, por ello, en el último año aún conserva una bajada del 8,02%.

Con relación a días pasados, dio la vuelta al dato de la sesión previa cuando experimentó una subida del 1,62%, siendo incapaz de consolidar una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es superior a los datos conseguidos para el último año (14,46%), lo que indica que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.

¿El dólar irá al alza o a la baja? No te dejes engañar, nada puede asegurar su apreciación o depreciación al futuro, pero actualmente hay factores importantes que definirían su valor al corto plazo. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Guerra entre EE. UU. e Irán

Dicho movimiento se registró ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. Algunos medios de comunicación informaron sobre nuevos ataques a buques que buscaban atravesar el Estrecho de Ormuz. Aunque la Agencia Internacional de Energía decidió liberar 400 millones de barriles para evitar una crisis energética, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, ascendió a USD92.

A nivel local, la confianza del consumidor calculada por Fedesarrollo se ubicó en 18,3% en febrero, lo que representó un aumento de 0,1 pp frente al dato de enero. El resultado respondió a un incremento en el componente de expectativas.

Respeto por el rango proyectado

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, anotó que el comportamiento del precio respetó perfectamente el rango proyectado hacia el cierre después de alcanzar niveles cercanos a $3.670, zona donde se identifica un soporte técnico muy fuerte.

El conflicto entre EE. UU e Irán inició a finales de febrero - crédito Majid Asgaripour/WANA

“Seguiremos monitoreando de cerca el comportamiento del mercado en las próximas jornadas y ajustando la estrategia de compra o venta conforme evolucione la dinámica del precio”, dijo.

Activo refugio

Por su parte, el chief business officer de Global66, Rodrigo Lama, detalló que, a diferencia de años previos, la moneda adoptó el rol de activo refugio, con una valorización constante desde la escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Históricamente, la correlación entre el petróleo y el dólar es inversa, al igual que con el oro, pero en esta ocasión el dólar está actuando como activo de refugio”, sostuvo. Además, señaló que el alza del petróleo incrementa el riesgo inflacionario a nivel global, lo que podría motivar a la Reserva Federal a mantener o incluso aumentar las tasas de interés, reforzando así la fortaleza de la divisa estadounidense.

El ejecutivo puntualizó que, aunque existen dinámicas internas en cada economía, el comportamiento del dólar responde principalmente a factores internacionales. “En Colombia hay un escenario político de renovación parlamentaria, pero lo que está primando con claridad es el contexto internacional y, en particular, el comportamiento de los commodities”, resaltó.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, superó los USD100 en las últimas jornadas - crédito Eli Hartman/Reuters

Sobre las perspectivas para los próximos días, anticipó que la tensión geopolítica probablemente persistirá. En ese sentido, destacó el rol del índice VIX, conocido como el “índice de la volatilidad”, que superó los 20 puntos y llegó a rozar los 30, lo que dejó en evidencia un alto grado de incertidumbre en los mercados. “El VIX tiene una correlación inversa con el dólar: a mayor volatilidad, mayor demanda de la divisa como refugio”, explicó. De mantenerse estos niveles, la presión sobre monedas latinoamericanas continuaría, lo que podría llevar al peso colombiano a superar los $3.800.

Por último, Rodrigo Lama remarcó que el desenlace del conflicto en Medio Oriente será determinante para el rumbo del dólar. “Si el conflicto se resuelve en el corto plazo, es probable que no se genere un shock estructural. Sin embargo, si la tensión se prolonga, el efecto sobre la inflación podría ser significativo y cambiar la tendencia actual del dólar de forma más permanente”, afirmó. En ese escenario, advirtió, la posibilidad de un ciclo de alzas de tasas más prolongado por parte de la Reserva Federal, lo que sería un factor adicional que reforzaría la fortaleza de la moneda estadounidense a nivel global.