Clima en La Romana: la previsión meteorológica para este 11 de marzo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este miércoles en La Romana, República Dominicana.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 31 grados, la previsión de lluvia será del 56%, con una nubosidad del 76%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 7.

Para la noche, la temperatura llegará a los 22 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 14%, con una nubosidad del 13%, mientras que las ráfagas de viento serán de 30 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al encontrarse en una zona tropical, en La Romana el clima es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.