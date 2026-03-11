Cierre del índice bursátil Russel 2000 este 11 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Russell 2000, que terminó la jornada financiera del miércoles 11 de marzo con una variación del 0,2%, hasta los 2.542,90 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 2.556,85 puntos y un volumen mínimo de 2.524,53 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,26%.

En la última semana, el Russell 2000 marca una bajada del 3,53%. El Russell 2000 se sitúa un 6,47% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 1,38% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).