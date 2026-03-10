Noticias

Valor de cierre del euro en Guatemala este 10 de marzo de EUR a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Guatemala este 10 de marzo de EUR a GTQ

El euro se pagó al cierre a 8,89 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 3,48% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando se situó en 8,60 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca una subida 2,22%, de manera que en el último año aún mantiene un ascenso del 4,16%.

En relación a fechas previas, invirtió el dato de la jornada previa, donde acabó con una bajada del 1,7%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. En los pasados siete días la volatilidad es notoriamente superior a la cifra lograda para el último año (19,33%), de forma que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Valor de cierre del euro en México este 10 de marzo de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Valor de cierre del dólar en Canadá este 10 de marzo de USD a CAD

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Dólar: cotización de cierre hoy 10 de marzo en Guatemala

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio se estabiliza tras cierre de cotización de este 10 de marzo

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en

Valor de cierre del euro en Canadá este 10 de marzo de EUR a CAD

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro