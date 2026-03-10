Valor de cierre del euro en Guatemala este 10 de marzo de EUR a GTQ

El euro se pagó al cierre a 8,89 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 3,48% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando se situó en 8,60 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca una subida 2,22%, de manera que en el último año aún mantiene un ascenso del 4,16%.

En relación a fechas previas, invirtió el dato de la jornada previa, donde acabó con una bajada del 1,7%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. En los pasados siete días la volatilidad es notoriamente superior a la cifra lograda para el último año (19,33%), de forma que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.