Valor de cierre del euro en Canadá este 10 de marzo de EUR a CAD

El euro cotizó al cierre a 1,58 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,3% frente al valor de la jornada previa, cuando se situó en 1,58 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra una disminución 0,69%; sin embargo desde hace un año todavía mantiene un incremento del 0,39%.

En relación a días previos, dio la vuelta al resultado de la sesión previa cuando experimentó una subida del 0,31%, sin poder establecer una tendencia definida. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 6,37%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (5,74%), de manera que está pasando por una fase de inestabilidad.