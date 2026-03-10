Precio del dólar en Colombia volvió a bajar y es difícil que vuelva a los $4.000, así de barato cerró el 10 de marzo

El dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.692,10 en la jornada del 10 de marzo - crédito Colprensa

El dólar estadounidense cerró la jornada del 10 de marzo de 2026 en Colombia en un promedio de $3.710,78, lo que representó una caída de $34,06 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.744,84. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.573 millones en 2.052 transacciones, con un precio de apertura de $3.730,00, un mínimo de $3.692,10 y un máximo de $3.750,00.

En la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 1,56%, por lo que en términos interanuales acumula aún una bajada del 9,47%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con relación a fechas anteriores, acumuló dos sesiones sucesivas cayendo. La cifra de la volatilidad fue de 12,26%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (14,38%), con lo que se mostró como un valor con menos alteraciones de lo habitual en estos días.

Al cierre de la jornada del 10 de marzo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.674,44, mientras que el de venta se ubica en $3.736,67 – crédito José Luis González/Reuters

Guerra en Irán

Dicho movimiento se registró en la sesión después de los mensajes entregados por el presidente de EE. UU., Donald Trump. Según el mandatario, la guerra en Irán estaría “casi completada”. A su vez, la intención de los países del G7 de usar parte de sus reservas estratégicas para amortiguar las afectaciones en el suministro de crudo y la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras de EE.UU. condujeron a una caída de 11,58% en el barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia.

A nivel local, el peso colombiano se apreció en línea con el comportamiento del dólar a nivel global y luego de las compras de divisas del sector público que presionaron al alza el tipo de cambio en la jornada anterior. Se estima que el sector público compró cerca de USD400 millones en la sesión del lunes 9 de marzo.

Monetización de deuda externa

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el economista Andrés Moreno Jaramillo, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, anotó que la moneda ya había bajado por, obviamente, los temas de la monetización de deuda externa.

“Ojalá no sea eso que lo está bajando, pero, obviamente, se traduce en una confianza inversionista en la medida en que peor le vaya al Gobierno o que haya una percepción de un cambio en temas electorales, es favorable”, afirmó.

Como ejemplos, dijo que las acciones suben por eso, inclusive, los títulos TES están golpeados también y el dólar abajo también reacciona a eso.

El dólar en Colombia se cotiza por debajo de la línea de los $3.800 desde noviembre de 2025 – crédito Jesús Avilés/Infobae

Según dijo, también hay que entender que no es solamente porque hay confianza inversionista ante un posible cambio, no por la actualidad, sino por lo que viene, sino que obviamente los altos precios del petróleo y la tendencia de los países. “Ya en países emergentes, el ciclo económico que estamos viviendo ayudó a que caiga”, dijo. Agregó el experto que, en verdad, “difícilmente lo veo $4.000 antes de elecciones”.

Precio del petróleo y elecciones

Por su parte, el director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, Juan David Ballén, puntualizó que el dólar se fortaleció inicialmente ante el aumento de la aversión al riesgo generado por la intensificación del conflicto en Irán, que llevó al precio del petróleo a superar los USD100 por barril y elevó los temores de una posible recesión global.

Sin embargo, dijo que “la reciente moderación en las tensiones geopolíticas y los resultados de las elecciones legislativas, que mantienen abierta la posibilidad de un giro político, han contribuido a una mayor calma en los mercados y a un debilitamiento del dólar en las últimas sesiones”.

Por su parte, la economista principal de DaviBank, Jackeline Piraján, anotó que Con las elecciones legislativas de este mes, será clave analizar la composición del Congreso y cómo esta nueva distribución definirá la viabilidad de la agenda de reformas que quiera impulsar el futuro gobierno. “A partir del 8 de marzo, se espera que Colombia entre en la fase más importante del proceso electoral, lo cual podría implicar mayor volatilidad y movimiento en los activos locales, tales como la tasa de cambio”, apuntó.

Ante los eventos de 2026, proyecta la experta que el dólar en Colombia puede cerrar en un promedio de $3.918.