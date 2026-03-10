Valor de apertura del euro en Canadá este 10 de marzo de EUR a CAD

El euro se paga en la sesión de hoy a 1,58 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,18% comparado con los 1,58 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un descenso 0,56%; pero en términos interanuales acumula aún una subida del 0,52%.

Comparando este dato con el de días pasados, da la vuelta al resultado de la jornada previa cuando experimentó un ascenso del 0,31%, sin ser capaz de establecer una tendencia estable. La cifra de la volatilidad presenta un rendimiento ligeramente superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.