Noticias

Principal índice de Lisboa alcanza cifras positivas al cierre de la jornada de este 10 de marzo

Cierre de sesión PSI 20: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el PSI 20, que terminó la sesión bursátil del martes 10 de marzo con grandes incrementos del 1,67%, hasta los 9.023,78 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 9.077,28 puntos y un volumen mínimo de 8.947,24 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,43%.

En relación a los últimos siete días, el PSI 20 acumula un ascenso 1,63%, de manera que en el último año aún mantiene una subida del 34,24%. El PSI 20 se sitúa un 2,93% por debajo de su máximo en lo que va de año (9.295,90 puntos) y un 7,42% por encima de su cotización mínima del año en curso (8.400,46 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Portugal

Últimas Noticias

Brasil: cotización de cierre del dólar hoy 10 de marzo de USD a BRL

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Brasil: cotización de cierre del

Valor de cierre del euro en Brasil este 10 de marzo de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Valor de cierre del dólar en Chile este 10 de marzo de USD a CLP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Valor de cierre del dólar en Uruguay este 10 de marzo de USD a UYU

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Euro: cotización de cierre hoy 10 de marzo en Uruguay

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy