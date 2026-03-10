Principal índice de Lisboa alcanza cifras positivas al cierre de la jornada de este 10 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el PSI 20, que terminó la sesión bursátil del martes 10 de marzo con grandes incrementos del 1,67%, hasta los 9.023,78 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 9.077,28 puntos y un volumen mínimo de 8.947,24 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,43%.

En relación a los últimos siete días, el PSI 20 acumula un ascenso 1,63%, de manera que en el último año aún mantiene una subida del 34,24%. El PSI 20 se sitúa un 2,93% por debajo de su máximo en lo que va de año (9.295,90 puntos) y un 7,42% por encima de su cotización mínima del año en curso (8.400,46 puntos).