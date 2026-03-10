Noticias

KOSPI subió un 5,35% en el mercado surcoreano tras el cierre de operaciones este 10 de marzo

Cierre de sesión KOSPI: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en positivo para el KOSPI, que acabó rueda bursátil del martes 10 de marzo con grandes incrementos del 5,35%, hasta los 5.532,59 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 5.595,88 puntos y un mínimo de 5.427,88 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI registra un descenso del 4,48%. El KOSPI se sitúa un 12,28% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 28,38% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Corea

Últimas Noticias

Clima en Córdoba: temperatura y probabilidad de lluvia para este 10 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Córdoba: temperatura y

Clima en Argentina: la predicción del tiempo para Mendoza este 10 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Argentina: la predicción

Clima en La Plata: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en La Plata: pronóstico

Rosario: el pronóstico del tiempo para este 10 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Rosario: el pronóstico del tiempo

Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 10 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Nikkei 225 cierra operaciones en