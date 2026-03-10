KOSPI subió un 5,35% en el mercado surcoreano tras el cierre de operaciones este 10 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en positivo para el KOSPI, que acabó rueda bursátil del martes 10 de marzo con grandes incrementos del 5,35%, hasta los 5.532,59 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 5.595,88 puntos y un mínimo de 5.427,88 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI registra un descenso del 4,48%. El KOSPI se sitúa un 12,28% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 28,38% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).