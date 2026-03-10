Índice OMXS 30 este 10 de marzo: gana terreno al inicio de operaciones

Buen inicio de sesión para el OMXS 30, que empieza rueda bursátil del martes 10 de marzo con grandes incrementos del 2,7%, hasta los 3.073,55 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, el índice bursátil pone punto final a tres sesiones de tendencia negativa.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el OMXS 30 registra una disminución 0,31%; por el contrario desde hace un año aún mantiene un incremento del 12,83%. El OMXS 30 se sitúa un 4,63% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 6,68% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).