FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en la apertura de mercados de este 10 de marzo

Inicio de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Buen inicio de sesión para el FTSE MIB IDX, que empieza la jornada financiera del martes 10 de marzo con fuertes incrementos del 2,54%, hasta los 45.141,91 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con días pasados, el índice bursátil pone freno a tres sesiones seguidas con tendencia plana.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el FTSE MIB IDX marca un ascenso 1,52% y en términos interanuales aún mantiene una subida del 18,09%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 4,82% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 2,54% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (44.025 puntos).

