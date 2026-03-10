El principal indice de la Bolsa de Viena gana terreno durante la apertura de operaciones este 10 de marzo

Buen inicio de sesión para el ATX, que inaugura la jornada financiera del martes 10 de marzo con grandes subidas del 2,32%, hasta los 5.431,44 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, el índice pone punto final a tres sesiones de tendencia negativa.
Si consideramos los datos de la última semana, el ATX anota una bajada 0,04%; sin embargo en el último año aún mantiene un incremento del 30,08%. El ATX se sitúa un 6,69% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos) y un 2,32% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.308,39 puntos).