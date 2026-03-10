El mercado de Corea del Sur abrió en terrenos negativos este 10 de marzo

Comienzo del día en negativo para el KOSPI, que empieza la jornada en los mercados del martes 10 de marzo con caídas del 1,04%, hasta los 5.526,84 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas previas, el selectivo corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI marca una bajada del 11,49%. El KOSPI se sitúa un 12,37% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 28,24% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).