Noticias

El mercado de Corea del Sur abrió en terrenos negativos este 10 de marzo

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el KOSPI, que empieza la jornada en los mercados del martes 10 de marzo con caídas del 1,04%, hasta los 5.526,84 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas previas, el selectivo corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI marca una bajada del 11,49%. El KOSPI se sitúa un 12,37% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 28,24% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Corea

Últimas Noticias

Nikkei 225 abre en terreno positivo este 10 de marzo

Apertura de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Nikkei 225 abre en terreno

¿No sabes que ver? Conoce el top 10 de las series, documentales y shows más vistos en Netflix México

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

¿No sabes que ver? Conoce

La Romana: la previsión meteorológica para este 10 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

La Romana: la previsión meteorológica

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en San Francisco de Macoris

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce

Clima en República Dominicana: el pronóstico del tiempo para Puerto Plata este 10 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en República Dominicana: el