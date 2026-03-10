Clima en Dallas: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este martes 10 de marzo en Dallas.

El clima para este martes en Dallas alcanzará los 25 grados, mientras que la temperatura mínima será de 16 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 1.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 98%, durante el día; y del 55%, con una nubosidad del 97%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 57 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Dallas (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de los Estados Unidos, la ciudad de Dallas se encuentra al noroeste del estado de Texas, en el condado con el mismo nombre.

El clima en la ciudad texana es principalmente subtropical húmedo, lo que significa que sufre de inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, más una temporada de precipitaciones bien repartidas a lo largo del año.

Las temperaturas más calientes se registran en julio y agosto, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima helado predomina, con temperaturas cercanas a los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias en Dallas regularmente es en mayo.

(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos posee de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.