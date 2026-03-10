Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 10 de marzo de USD a CAD

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 1,36 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,27% con respecto a los 1,36 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota una disminución 0,68% y desde hace un año mantiene aún un descenso del 2,62%.

Si confrontamos la cifra con jornadas pasadas, encadena dos sesiones consecutivas de números negativos. La volatilidad de esta semana es de 5,58%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (4,92%), por lo tanto el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.