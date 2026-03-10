Noticias

BIST 100 abre la jornada al alza este 10 de marzo

Apertura de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Apertura en positivo para el BIST 100, que comienza la sesión de mercado del martes 10 de marzo con notables subidas del 2,13%, hasta los 12.972,32 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días previos, el índice con este valor frena la racha negativa que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En los últimos siete días, el BIST 100 marca un incremento 0,3%, por ello desde hace un año aún acumula una subida del 24,28%. El BIST 100 se sitúa un 9,53% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 15,19% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

