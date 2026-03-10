AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 10 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el AEX, que empieza la sesión de mercado del martes 10 de marzo con notables ascensos del 1,3%, hasta los 995,80 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice bursátil encadena dos sesiones seguidas en cifras positivas.

En los últimos siete días, el AEX marca una subida 0,56%, de manera que en el último año aún mantiene un ascenso del 10,89%. El AEX se sitúa un 3,33% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos) y un 3,19% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).