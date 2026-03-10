Noticias

Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 10 de marzo

Inicio de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el Swiss Market, que comienza la jornada del martes 10 de marzo con notables subidas del 1,26%, hasta los 13.164 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas pasadas, el índice con este valor interrumpe la racha negativa que marcaba en las tres jornadas anteriores.

Con respecto a la última semana, el Swiss Market registra una disminución 1,8%; por el contrario en términos interanuales aún acumula una subida del 0,39%. El Swiss Market se sitúa un 6,07% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos) y un 1,26% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (13.000,09 puntos).

