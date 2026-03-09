Dólar inicia semana con leve avance en República Dominicana este lunes 9 de marzo: cotización de apertura USD/DOP

Consulta el tipo de cambio este lunes 09 de marzo en República Dominicana. (Reuters/Luisa González)

El dólar estadounidense abrió la semana con un leve avance frente al peso dominicano, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad y el repunte de los precios energéticos.

Según datos de Dow Jones, la divisa norteamericana se cotizó al inicio del lunes 9 de marzo en 59,39 pesos dominicanos, lo que implicó un aumento de 0,07% respecto a los 59,35 pesos de la jornada anterior. Con este movimiento, el dólar sumó dos sesiones consecutivas de ganancias.

Durante los últimos siete días, el dólar acumuló un ascenso de 0,24%frente al peso dominicano, y en la comparación interanual mantiene un incremento de 0,92%. A pesar de estas variaciones, la volatilidad semanal se ubicó en 8,31%, cifra menor al promedio anual de10,52%, lo que revela un periodo reciente de menores fluctuaciones en el mercado cambiario local.

El análisis matutino del Grupo Financiero Monex señala que la semana comenzó con un entorno negativo en los mercados accionarios globales. Las bolsas internacionales reportaron caídas generalizadas, mientras que el precio del petróleo Brent experimentó un repunte de 12% y los bonos del Tesoro retrocedieron.

El conflicto geopolítico en Medio Oriente continuó intensificándose, con ataques que podrían prolongarse y la administración Trump evaluando acciones especiales en territorio iraní. Este escenario, sumado a los recortes de producción de Arabia Saudita y la posibilidad de que el G7 libere reservas estratégicas de crudo, ha incrementado la dependencia de los precios de los activos respecto al mercado petrolero.

Perspectivas económicas para 2026 en República Dominicana

República Dominicana se prepara para 2026 con un panorama económico y político alentador, según un informe de la firma global UBS Financial Services. El documento destaca una aceleración del crecimiento real del PIB hacia el 4% en dicho año, impulsada por tasas de interés más bajas y un entorno internacional más favorable. Se proyecta que la estabilidad política y las políticas pro-mercado seguirán respaldando el dinamismo económico del país.

Para 2026, UBS anticipa que la reducción de las tasas de interés liberará demanda interna y estimulará la inversión, mientras que un entorno externo más estable favorecerá la recuperación del turismo. El informe considera que un estímulo fiscal focalizado contribuirá a robustecer la actividad económica a lo largo del año.

En materia fiscal, el gobierno dominicano ha adoptado un enfoque activo para contrarrestar el crecimiento moderado. El Congreso aprobó un presupuesto suplementario que eleva el gasto de capital en 0,4% del PIB para 2025, ampliando el déficit global al 3,5% del PIB. Para 2026, el Ministerio de Hacienda apunta a un déficit fiscal global de 3,2% del PIB y un superávit primario de 0,5%.

Entre los factores más influyentes en la evolución del tipo de cambio, destacan las decisiones de política monetaria tanto del Banco Central de la República Dominicana como de la Reserva Federal de Estados Unidos, la demanda interna de dólares vinculada a las importaciones y el comportamiento de la economía local, así como el esperado fortalecimiento global del dólar estadounidense hacia el cierre de 2026, dentro de un escenario de depreciación controlada.

El Banco Central estima que el tipo de cambio alcanzará aproximadamente $66.35 en septiembre de 2026 y cerca de $69.15 un año después, anticipando una tendencia de depreciación continua.

El análisis destaca que la deuda pública bruta se mantendría estable en torno al 58% del PIB durante los próximos 12 a 18 meses a partir de noviembre del año pasado, siempre que no se produzcan eventos macroeconómicos inesperados.

UBS señala que los sólidos superávits provenientes de exportaciones de servicios y remesas compensarán los déficits de las cuentas de ingresos y comercio de mercancías, proyectando que el déficit por cuenta corriente rondará el 2-2,5% del PIB a finales de 2025 y 2026.

La inversión extranjera directa neta se estima cerca de 3,5%–4,0% del PIB, con el turismo, el comercio, la industria, la energía y el sector inmobiliario como áreas clave. Esta inversión sería suficiente para cubrir la brecha externa, según datos del Banco Central de la República Dominicana citados por UBS Financial Services.

Finalmente, el informe proporcionado por la firma de servicios financieros advierte sobre riesgos relacionados con eventos climáticos adversos y desafíos de gobernabilidad, comunes en mercados emergentes, aunque mantiene una visión optimista respecto a los indicadores económicos del país para 2026.