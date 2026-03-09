Noticias

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 4,43% al cierre de este 9 de marzo

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Taiwan Weighted, que acabó rueda bursátil del lunes 9 de marzo con fuertes descensos del 4,43%, hasta los 32.110,42 puntos. El indicador llegó a un máximo de 32.354,61 puntos y un volumen mínimo de 31.529,36 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,55%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una disminución del 8,5%. El Taiwan Weighted se sitúa un 9,33% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 9,41% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

