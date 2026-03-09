Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 4,43% al cierre de este 9 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Taiwan Weighted, que acabó rueda bursátil del lunes 9 de marzo con fuertes descensos del 4,43%, hasta los 32.110,42 puntos. El indicador llegó a un máximo de 32.354,61 puntos y un volumen mínimo de 31.529,36 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,55%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una disminución del 8,5%. El Taiwan Weighted se sitúa un 9,33% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 9,41% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).