México: cotización de cierre del dólar hoy 9 de marzo de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del dólar hoy 9 de marzo de USD a MXN

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,65 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,85% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 17,80 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 0,32%, por lo que desde hace un año aún mantiene una disminución del 15,33%.

Comparando este dato con el de jornadas anteriores, encadenó dos sesiones sucesivas en rojo. La volatilidad referente a estos siete días presentó un balance notoriamente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, presentándose como un activo con mayores alteraciones de lo esperado.

