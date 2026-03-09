Las mejores películas de Netflix en España para ver hoy mismo

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, Netflix publicó su ranking con las películas más reproducidas en España al corte de este domingo 8 de marzo. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un aumento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Top 10 de las películas más vistas de Netflix España

1. Máquina de guerra (War Machine)

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

2. The Truce

3. Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

4. Cortafuego

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

5. 7 Virgins

6. Emily the Criminal

Emily, que tiene una deuda estudiantil y está excluida del mercado laboral debido a antecedentes penales menores, se ve involucrada en una estafa con tarjeta de crédito que la lleva al inframundo criminal de Los Ángeles, lo que finalmente la lleva a consecuencias mortales.

7. The Ferpect Crime

8. South from Granada

9. Suburbanos 3 (Banlieusards 3)

Afligidos por la pérdida y las consecuencias de sus crímenes, los hermanos Traoré tienen una última oportunidad para cambiar de rumbo en el capítulo final de la trilogía.

10. Accused

Serie antológica sobre crímenes que examina algunos de los problemas sociales más relevantes de nuestro tiempo, refractados a través del prisma de personas corrientes atrapadas en circunstancias extraordinarias.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.