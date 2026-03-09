Noticias

Índice Russell 2000 cierra jornada este 9 de marzo con suba de 1,12%

Cierre de sesión Russell 2000: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en positivo para el Russell 2000, que acabó la sesión del lunes 9 de marzo con ascensos del 1,12%, hasta los 2.553,67 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 2.559,17 puntos y un volumen mínimo de 2.463,38 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,74%.

En los últimos siete días, el Russell 2000 registra una disminución del 3,85%. El Russell 2000 se sitúa un 6,07% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 1,81% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).

