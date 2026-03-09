Índice Russell 2000 cierra jornada este 9 de marzo con suba de 1,12%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en positivo para el Russell 2000, que acabó la sesión del lunes 9 de marzo con ascensos del 1,12%, hasta los 2.553,67 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 2.559,17 puntos y un volumen mínimo de 2.463,38 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,74%.

En los últimos siete días, el Russell 2000 registra una disminución del 3,85%. El Russell 2000 se sitúa un 6,07% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 1,81% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).