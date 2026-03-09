Índice BIST 100 este 9 de marzo: pierde terreno durante la apertura de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BIST 100, que inaugura la sesión de mercado del lunes 9 de marzo con notables descensos del 1,81%, hasta los 12.561,78 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas previas, el selectivo suma dos jornadas seguidas en números rojos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 acumula una bajada 5,88%; pero desde hace un año aún acumula un incremento del 20,53%. El BIST 100 se sitúa un 12,4% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 11,55% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).