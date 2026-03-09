Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 9 de marzo en Bolivia

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Euro: cotización de cierre hoy
Euro: cotización de cierre hoy 9 de marzo en Bolivia

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 7,93 bolivianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,11% si se compara con los 7,92 bolivianos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,28% y desde hace un año mantiene aún un ascenso del 3,5%.

Si comparamos el dato con días anteriores, acumuló dos sesiones seguidas en verde. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

Precio del euro en BoliviaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar a punto de llegar a S/3,50: Así cerró tipo de cambio hoy 9 de marzo en Perú

Tipo de cambio sigue subiendo. Su precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar a punto

Las series favoritas del público en Netflix España

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

Las series favoritas del público

Estos son los sencillos que están de moda hoy en Apple Chile

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Estos son los sencillos que

Valor de cierre del euro en Uruguay este 9 de marzo de EUR a UYU

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Euro: cotización de cierre hoy 9 de marzo en Brasil

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy