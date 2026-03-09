Noticias

El principal indicador de la BMV abrió sesiones este 9 de marzo con baja de 2,26%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el índice mexicano, que inaugura la jornada del lunes 9 de marzo con fuertes bajadas del 2,26%, hasta los 65.789,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con días anteriores, el selectivo suma tres fechas sucesivas en negativo.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC registra una disminución del 6,79%. El índice BMV se sitúa un 8,12% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 2,57% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).

