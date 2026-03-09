El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 9 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el KOSPI, que inaugura rueda bursátil del lunes 9 de marzo con grandes caídas del 5,79%, hasta los 5.261,49 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, el índice bursátil frena con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

En la última semana, el KOSPI marca una bajada del 15,74%. El KOSPI se sitúa un 16,58% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 22,09% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).