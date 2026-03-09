ATX cerró operaciones a la baja este 9 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el ATX, que terminó la sesión del lunes 9 de marzo con grandes caídas del 1,76%, hasta los 5.308,39 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 5.410,68 puntos y un mínimo de 5.202,63 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,85%.

Con respecto a los últimos siete días, el ATX acumula un descenso 5,78%; sin embargo en términos interanuales aún mantiene una subida del 26,39%. El ATX se sitúa un 8,8% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos)