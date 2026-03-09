Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: en terrenos negativos este 9 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión bursátil del lunes 9 de marzo con grandes descensos del 5,59%, hasta los 31.720,27 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el indicador encadena dos sesiones seguidas en valores negativos.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra una disminución del 9,62%. El Taiwan Weighted se sitúa un 10,43% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 8,08% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).