Noticias

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: en terrenos negativos este 9 de marzo

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión bursátil del lunes 9 de marzo con grandes descensos del 5,59%, hasta los 31.720,27 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el indicador encadena dos sesiones seguidas en valores negativos.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra una disminución del 9,62%. El Taiwan Weighted se sitúa un 10,43% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 8,08% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

Temperaturas en Barcelona: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Barcelona: prepárate antes

Hang Seng pierde 3,11% tras el inicio de la jornada

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Hang Seng pierde 3,11% tras

Resultados del Loto Clásico de Chile 5396: números ganadores de este domingo 8 de marzo

Puedes jugar la versión sencilla de Loto Clásico o sumar apuestas como Revancha, Recargado, Desquite, Multiplicar y Jubilazo para aumentar sus posibilidades de ganar

Resultados del Loto Clásico de

Las películas más populares en Netflix Uruguay

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Las películas más populares en

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público ecuatoriano

El auge de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Ranking Netflix: estas son las