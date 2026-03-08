Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Panamá

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este domingo 8 de marzo?, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Panamá.

El tiempo para este domingo en Panamá alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 64%, con una nubosidad del 56%, durante el día; y del 8%, con una nubosidad del 47%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 39 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más largos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.

Temas Relacionados

Clima en PanamáClima en PanamáClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Clima en Dallas: cuál será la temperatura máxima y mínima este 8 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Dallas: cuál será

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Houston

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Criptomonedas: el costo de ethereum para este día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: el costo de ethereum

Clima en EEUU: la previsión meteorológica para Miami este 8 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Infobae

Clima en EEUU: la predicción del tiempo para Washington D. C. este 8 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en EEUU: la predicción