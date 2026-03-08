Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Panamá

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este domingo 8 de marzo?, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Panamá.

El tiempo para este domingo en Panamá alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 64%, con una nubosidad del 56%, durante el día; y del 8%, con una nubosidad del 47%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 39 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más largos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.