Valor de cierre del euro en Guatemala este 6 de marzo de EUR a GTQ

El euro se negoció al cierre a 8,90 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,05% comparado con el dato de la sesión previa, cuando se situó en 8,72 quetzales, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro acumula una bajada 1,92%; pero en el último año aún acumula un incremento del 4,68%.

En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, acumuló dos jornadas consecutivas en valores positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue manifiestamente superior a la acumulada en el último año, de modo que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.