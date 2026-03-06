Valor de cierre del dólar en Guatemala este 6 de marzo de USD a GTQ

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,28% frente al dato de la sesión previa, que fue de 7,49 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 0,03% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún conserva un ascenso del 2,22%.

Respecto de días anteriores, con este dato interrumpió la racha negativa que marcaba en las dos jornadas anteriores. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue de 21,09%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (18,25%), presentándose como un activo con mayores variaciones de lo esperado.