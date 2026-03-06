Noticias

Swiss Market se mueve negativamente en apertura de la jornada

Inicio de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Swiss Market, que empieza rueda bursátil del viernes 6 de marzo con ligeras descensos del 0,32%, hasta los 13.255,51 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas anteriores, el selectivo encadena dos fechas consecutivas cayendo.

Con respecto a los últimos siete días, el Swiss Market registra una disminución 5,41%; pese a ello en el último año aún acumula una subida del 0,67%. El Swiss Market se sitúa un 5,41% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos) y un 1,78% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (13.023,81 puntos).

