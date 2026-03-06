Qué serie ver esta noche en Netflix México

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix México

1. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

2. Baki-Dou: El samurái invencible (刃牙道)

Baki y los luchadores de la arena subterránea deben combatir una amenaza que regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor samurái de Japón.

3. Baki-Dou: El samurái invencible (刃牙道)

Baki y los luchadores más fuertes del Estadio clandestino se enfrentan a una amenaza de proporciones históricas: el resucitado Musashi Miyamoto, el samurái más famoso de Japón.

4. Teen Wolf

Un animal muerde a un chico y lo convierte en hombre lobo. De repente, es el rey del deporte y de las chicas del instituto. Pero también afronta nuevos problemas.

5. El mentalista

El mentalista es una serie policiaca americana sobre Patrick Jane, ex médium, que trabaja de asesor para la Oficina de Investigación de California (California Bureau of Investigation), usando su altamente desarrollada capacidad de observación, que anteriormente usaba para "leer" mentes.

6. Smallville

Serie que narra los inicios de Superman -Clark Kent- en su pueblo natal, Smallville. Allí vivía con sus padres, estudiaba en el instituto local y conoció a su primera novia, Lana Lang y a su futuro rival, Lex Luthor.

7. Kaya-chan wa Kowakunai (カヤちゃんはコワくない)

Kaya es una niña problemática de guardería, pero Chie-sensei pronto descubre su inquietante habilidad. Así comienza una intensa historia de acción y terror en un entorno infantil.

8. Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix

Serie documental sobre el mundo de la Fórmula 1 de los productores de Senna y Amy. Se centrará en la vida personal de los corredores, sus familias, amigos y el mundo que hay detrás de las carreras.

9. Wind Breaker

10. El agente nocturno

Un agente del FBI encargado de una línea de emergencia atiende una llamada. No sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.