México: cotización de cierre del euro hoy 6 de marzo de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 20,66 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,95% frente al valor de la jornada previa, cuando acabó con 20,47 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca una subida 1,26%; por el contrario en términos interanuales aún conserva una bajada del 5,72%.

Comparando este dato con el de jornadas anteriores, dio la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó una disminución del 1,38%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. La cifra de la volatilidad fue de 11,28%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (8,58%), presentándose como un activo con mayores alteraciones de lo normal.

