Índice bursátil Russel 2000 registró baja de 2,33% este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día adverso para el Russell 2000, que cerró la sesión del viernes 6 de marzo con grandes caídas del 2,33%, hasta los 2.525,30 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 2.554,66 puntos y un mínimo de 2.518,31 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,42%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Russell 2000 registra una bajada del 4,07%. El Russell 2000 se sitúa un 7,12% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 0,68% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.508,22 puntos).