Euro: cotización de apertura hoy 6 de marzo en Canadá

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy 6 de marzo en Canadá

Tras la apertura bursátil el euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 1,58 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,52% con respecto a la cotización de la sesión previa, que fue de 1,59 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro acumula una disminución 1,65%; por contra en el último año todavía mantiene una subida del 1,3%.

Comparando este dato con el de días pasados, da la vuelta al resultado de la jornada anterior cuando experimentó una subida del 0,09%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. En los pasados siete días la volatilidad es de 3,61%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (5,72%), por lo que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en fechas recientes.

