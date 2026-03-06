Noticias

El Russell 2000 inicio operaciones este 6 de marzo con baja de 2,35%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Mal día para el Russell 2000, que comienza la jornada en los mercados del viernes 6 de marzo con grandes bajadas del 2,35%, hasta los 2.524,86 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el índice suma dos sesiones seguidas de números negativos.

En relación a los últimos siete días, el Russell 2000 anota una bajada del 4,08%. El Russell 2000 se sitúa un 7,13% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 0,66% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).

