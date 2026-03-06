El Russell 2000 inicio operaciones este 6 de marzo con baja de 2,35%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Russell 2000, que comienza la jornada en los mercados del viernes 6 de marzo con grandes bajadas del 2,35%, hasta los 2.524,86 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el índice suma dos sesiones seguidas de números negativos.

En relación a los últimos siete días, el Russell 2000 anota una bajada del 4,08%. El Russell 2000 se sitúa un 7,13% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 0,66% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).