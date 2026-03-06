Noticias

El índice KOSPI de Corea del Sur abre operaciones al alza este 6 de marzo

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el KOSPI, que comienza la sesión de mercado del viernes 6 de marzo con grandes ascensos del 8,65%, hasta los 5.534,08 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días anteriores, el índice bursátil frena con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

En los últimos siete días, el KOSPI anota un descenso del 9,04%. El KOSPI se sitúa un 12,26% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 28,41% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).

