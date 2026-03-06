Noticias

El indicador de referencia de la BMV cerró este 6 de marzo con pérdida de 1,54%

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el índice mexicano, que terminó rueda bursátil del viernes 6 de marzo con notables bajadas del 1,54%, hasta los 67.326,09 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 68.366,87 puntos y un mínimo de 67.270,41 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,6%.

Teniendo en cuenta la última semana, el índice mexicano marca un descenso del 5,71%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 5,97% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 4,97% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).

