El indicador de referencia de la BMV cerró este 6 de marzo con pérdida de 1,54%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el índice mexicano, que terminó rueda bursátil del viernes 6 de marzo con notables bajadas del 1,54%, hasta los 67.326,09 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 68.366,87 puntos y un mínimo de 67.270,41 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,6%.

Teniendo en cuenta la última semana, el índice mexicano marca un descenso del 5,71%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 5,97% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 4,97% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).