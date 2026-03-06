Clima en Asunción: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de partir de tu casa, checa la predicción del clima en Asunción para las próximas horas en este 7 de marzo.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado, se estima que en Asunción habrá un 20% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 33 centígrados y una mínima de 23°. La nubosidad será del 89% y por la noche habrá una probabilidad del 17% de lluvias.

El pronóstico del estado del tiempo en Asunción (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Asunción

Asunción, la capital y ciudad más poblada de Paraguay, se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo y tropical de sabana, lo que hace que la temperatura promedio al año sea de 23 grados. También presenta muchas precipitaciones.

En dicha región los veranos son especialmente calurosos y húmedos, siendo hasta bochornosos al superar los 40 grados de sensación térmica. En Asunción la percepción de calor es aún mayor debido al efecto “isla calor” ‒que se refiere a la presencia de aire caliente en ciertas zonas de la ciudad a diferencia de las más cercanas a las zonas rurales‒ y el viento cálido proveniente de Brasil.

Por otro lado, la época invernal es irregular pues así como puede haber días cálidos con temperaturas de 30 grados también puede haber días helados en los que el termómetro baja hasta los cero grados.

Otra particularidad del clima de Asunción son sus frecuentes lluvias, pues ya sea que caigan con fuerza en primavera, chaparrones en el verano o lloviznas débiles en invierno, la humedad permanece en el ambiente.

En cuanto a los registros históricos, se tiene que la temperatura máxima registrada en Asunción ha sido de 42.8 grados el 1 de octubre de 2020; mientras que la mínima fue el 27 de junio de 2011, cuando el termómetro disminuyó hasta -1.2 grados.

Cuál es el clima en Paraguay

La temperatura promedio anual en Paraguay ronda entre los 20 y 25 grados. (Reuters)

De acuerdo con la clasificación de Köppen, Paraguay se caracteriza por tener al menos tres tipos de clima: subtropical húmedo en la parte sur de la región Oriental; tropical de sabana en la región Occidental y al norte de la región Oriental; así como el semiárido cálido en el noroeste del Chaco.

En este país sudamericano la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados. Aunque las precipitaciones son algo común en casi todo el territorio, la cantidad varía dependiendo de qué región se trate, aunque el verano es la temporada en la que más acumulación pluvial se registra.

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a subir incluso por arriba de los 40 grados, siendo el récord histórico el de 45 grados en el año 2009. Por el contrario, en el invierno la temperatura puede llegar a bajar hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord en el año 2000.

En Paraguay las estaciones no están definidas del todo y debido a ello y a su cercanía con el Trópico de Capricornio en promedio hay una diferencia de 10 grados entre el mes más cálido y el mes más frío. El otoño y la primavera son particularmente inestables.

Debido al cambio climático las ecorregiones de Paraguay se encuentran actualmente vulnerables, pues el país es considerado una de las naciones que más recurre a la deforestación y a la erosión de los suelos. Investigaciones periodísticas señalan que el país perdió el 90% de su cobertura boscosa original en las últimas cinco décadas, principalmente por las actividades ganaderas y agrícolas. En 2009 la Cámara de Diputados rechazó el proyecto “Deforestación Cero” que buscaba la prohibición de esta acción.