Cierre del índice Taiwan Weighted este 6 de marzo

Sesión sin cambios para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del viernes 6 de marzo con una variación del 0,22%, hasta los 33.599,54 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 33.829,49 puntos y un mínimo de 33.322,52 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,5%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted acumula un descenso del 5,12%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,12% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 14,48% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).