Cierre del índice Taiwan Weighted este 6 de marzo

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin cambios para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del viernes 6 de marzo con una variación del 0,22%, hasta los 33.599,54 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 33.829,49 puntos y un mínimo de 33.322,52 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,5%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted acumula un descenso del 5,12%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,12% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 14,48% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

