Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin cambios para el KOSPI, que cerró rueda bursátil del viernes 6 de marzo con una variación del 0,02%, hasta los 5.584,87 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 5.609,98 puntos y un mínimo de 5.381,27 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,08%.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI marca un descenso del 11,45%. El KOSPI se sitúa un 11,45% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 29,59% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).