Canadá: cotización de cierre del euro hoy 6 de marzo de EUR a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 6 de marzo de EUR a CAD

El euro se pagó al cierre a 1,58 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,67% frente al dato de la jornada previa, cuando cotizó a 1,59 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro acumula una disminución 1,81% aunque, por el contrario, en términos interanuales mantiene aún una subida del 1,14%.

Con respecto a días previos, invirtió el resultado de la sesión previa, en el que finalizó con un incremento del 0,09%, mostrando que es incapaz de fijar una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a los datos logrados para el último año (5,73%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo esperado.

