Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 6 de marzo de USD a CAD

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,36 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,65% si se compara con el dato de la jornada previa, que fue de 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 0,52%, de manera que en términos interanuales aún acumula un descenso del 2,71%.

Si confrontamos la cifra con días pasados, cambió el sentido del dato previo, cuando marcó una subida del 0,26%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es sutilmente inferior a la cifra lograda para el último año (4,9%), así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.