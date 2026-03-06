Bolivia: cotización de apertura del euro hoy 6 de marzo de EUR a BOB

El euro se paga en el comienzo del día de hoy a 7,92 bolivianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,16% comparado con los 7,83 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro marca una bajada 2,23%; pese a ello en el último año aún conserva una subida del 4,74%.

Con respecto a fechas anteriores, suma dos sesiones seguidas en valores positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es de 19,14%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (15,9%), lo que manifiesta que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.