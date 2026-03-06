BIST 100 abre operaciones en terreno positivo este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el BIST 100, que inaugura rueda bursátil del viernes 6 de marzo con leves subidas del 0,34%, hasta los 13.122,87 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días previos, el indicador encadena tres jornadas seguidas de subida.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 marca una disminución 4,34%; pese a ello en términos interanuales aún conserva una subida del 24,9%. El BIST 100 se sitúa un 8,48% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 16,53% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).