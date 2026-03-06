Noticias

BIST 100 abre operaciones en terreno positivo este 6 de marzo

Apertura de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el BIST 100, que inaugura rueda bursátil del viernes 6 de marzo con leves subidas del 0,34%, hasta los 13.122,87 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días previos, el indicador encadena tres jornadas seguidas de subida.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 marca una disminución 4,34%; pese a ello en términos interanuales aún conserva una subida del 24,9%. El BIST 100 se sitúa un 8,48% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 16,53% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Turquía

Últimas Noticias

Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 6 de marzo

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Cierre del índice KOSPI de

Clima en La Plata: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en La Plata: pronóstico

Predicción del clima en Rosario para antes de salir de casa este 6 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima en Rosario

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Córdoba este 6 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este

Pronóstico del clima en Mendoza este 6 de marzo: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Mendoza