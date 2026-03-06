ATX terminó la jornada en terreno positivo este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el ATX, que cerró rueda bursátil del viernes 6 de marzo con descensos del 0,62%, hasta los 5.403,65 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 5.491,86 puntos y un volumen mínimo de 5.354,42 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,5%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el ATX registra una bajada 5,23%; por el contrario desde hace un año aún conserva una subida del 25,94%. El ATX se sitúa un 7,16% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 0,97% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.351,75 puntos).